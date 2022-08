Spelers in de Premier League knielen voortaan niet meer voorafgaand aan iedere wedstrijd als gebaar tegen racisme. De aanvoerders van de twintig Engelse clubs melden in een gezamenlijke verklaring dat ze alleen nog op specifieke momenten zullen knielen.

De spelers in Engeland begonnen in juni 2020 met het gebaar als steun voor de Black Lives Matter-beweging. Die beweging trad op de voorgrond na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten in mei van dat jaar.

De aanvoerders geven nu aan dat ze alleen nog bij bepaalde wedstrijden gaan knielen, zoals bij de eerste en laatste speeldag van de Premier League, bekerfinales en duels tijdens de kerstdagen.

"We hebben besloten om komend seizoen alleen nog op bepaalde momenten op onze knieën te gaan om onze eensgezindheid tegen alle vormen van racisme te benadrukken", valt te lezen in een verklaring van de captains.

"We blijven ons inzetten om racisme uit te bannen en om een inclusieve maatschappij te creëren met respect en gelijke kansen voor iedereen."

Liverpool-trainer Jürgen Klopp knielt als gebaar tegen racisme. Liverpool-trainer Jürgen Klopp knielt als gebaar tegen racisme. Foto: Getty Images

'Sommigen worden nog steeds racistisch bejegend'

Recent gaven enkele voetballers en clubs in Engeland al aan dat ze voortaan niet meer zullen knielen voorafgaand aan wedstrijden. Vorig seizoen stopten enkele spelers al met het knielen, zoals Crystal Palace-aanvaller Wilfried Zaha.

"Het maakt momenteel niet meer uit of we op onze knieën gaan of dat we blijven staan. Sommigen van ons worden nog steeds racistisch bejegend", aldus Zaha eerder.

De Premier League gaat komend weekend weer van start. Het nieuwe seizoen begint vrijdagavond met een wedstrijd tussen Arsenal en Crystal Palace.