AZ is woensdag met een gehavende selectie in het vliegtuig gestapt voor de ontmoeting met Dundee United in de derde voorronde van de Conference League. Yukinari Sugawara, Zinho Vanheusden, Riechedly Bazoer, Peer Koopmeiners, Jesper Karlsson en Jens Odgaard zijn er niet bij.

De Alkmaarse club meldt dat Bazoer en Koopmeiners ziek zijn, dat Sugawara, Vanheusden en Karlsson nog niet wedstrijdfit zijn en dat Odgaard geblesseerd is geraakt. De AZ-selectie telt 21 spelers, waartoe ook Fredrik Midtsjø niet meer behoort; hij verkaste dinsdag naar Galatasaray.

Trainer Pascal Jansen hoopt zich met zijn ploeg te plaatsen voor de play-offs van de Conference League. De heenwedstrijd tegen de Schotse nummer vier van vorig seizoen begint donderdag om 21.00 uur. De return in het AFAS Stadion is exact een week later.

Het Europese avontuur van AZ begon op 21 juli met een thuisduel met FK Tuzla City, dat in Alkmaar met 1-0 werd verslagen. Afgelopen donderdag werd een plek in de derde voorronde veiliggesteld door ook in Bosnië en Herzegovina te winnen (0-4).

Ook FC Twente komt donderdagavond in actie in de derde voorronde. De Enschedeërs beginnen om 20.00 uur aan hun wedstrijd tegen FK Cukaricki in Servië. De return is volgende week in De Grolsch Veste.

Als AZ afrekent met Dundee United, dan wordt in de play-offs tegen het Letse Riga FC op het Portugese Gil Vicente gespeeld. FC Twente wacht een confrontatie met Fiorentina als Cukaricki wordt uitgeschakeld.