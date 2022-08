AS Monaco-trainer Philippe Clement is licht teleurgesteld door het 1-1-gelijkspel tegen PSV van dinsdagavond. De Ligue 1-club keek in de derde voorronde van de Champions League lange tijd tegen een achterstand aan, maar in de slotfase was een zege mogelijk voor de thuisploeg.

"Maar je moet als trainer leven met het resultaat", zei de Belgische coach na afloop op de persconferentie. "Vooral als je team de juiste mentaliteit heeft getoond. Dat is het mooie, maar ook het vreselijke voor een trainer. Je hebt vaak geen invloed op het resultaat."

"In de eerste helft creëerden we moeilijk kansen, terwijl PSV een doelpunt maakte bij de eerste echte kans. Natuurlijk was dat een klap, maar het team reageerde er goed op. In de tweede helft waren we dominant. Als er één team had moeten winnen, waren wij het."

Joey Veerman had PSV aan het einde van de eerste helft op voorsprong geschoten, waarna Monaco op zoek ging naar de gelijkmaker. Tien minuten voor tijd maakte Axel Disasi de 1-1. De thuisploeg had daarna goede kansen op de winnende goal, maar een treffer bleef uit.

Axel Disasi viert zijn treffer met zijn ploeggenoten. Axel Disasi viert zijn treffer met zijn ploeggenoten. Foto: AFP

Clement kan lachen om VAR-moment

In de eerste helft mocht Monaco hopen op een penalty, aangezien scheidsrechter Davide Massa naar de kant werd geroepen vanwege een mogelijke handsbal van Jordan Teze. De arbiter besloot het advies van de VAR te negeren. "Als trainer van Monaco vond ik het een penalty", knipoogde Clement. "Mijn spelers herpakten zich goed. Ze lieten zich niet afleiden."

Volgende week dinsdag staat de return op het programma. De coach denkt dat Monaco een goede kans maakt in Eindhoven. "Ik verwacht dat PSV aanvallender gaat spelen. Bovendien zal het stadion vol zitten, dat zal PSV motiveren. Het wordt een geweldige avond, we moeten alles geven."

De winnaar van het tweeluik speelt in de play-offs van de Champions League tegen Union Sint-Gillis of het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst. De Schotse club verloor de heenwedstrijd in België dinsdagavond met 2-0.