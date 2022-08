Giovanni van Bronckhorst is teleurgesteld in Rangers FC na het verlies in de derde voorronde van de Champions League. Zijn ploeg ging dinsdag met 2-0 onderuit tijdens het heenduel met Union Sint-Gillis.

"Er zijn te veel spelers onder hun niveau gebleven. Er zijn vanavond veel dingen fout gegaan. Ik ben teleurgesteld, omdat we niet op ons niveau gespeeld hebben", aldus Van Bronckhorst.

Het elftal van de Nederlander kwam na een half uur op achterstand na een treffer van Teddy Teuma. "Nadien reageerden wij slecht", zei Van Bronckhorst. "We kwamen niet echt in de wedstrijd. We zijn hier nog goed weggekomen."

Het bereiken van het hoofdtoernooi lijkt voor Rangers ver weg. "Om de groepsfase van de Champions League te halen, moet je vechtlust tonen. Dat hebben we vandaag niet laten zien", aldus Van Bronckhorst, die zijn ploeg nog niet kansloos acht voor de return.

"We hebben nog steeds de mogelijkheid om het recht te zetten. Twee doelpunten achterstand is niet onoverkomelijk, maar we zullen een heel andere prestatie moeten leveren."

De return in het Ibrox Stadium in Glasgow is volgende week dinsdag en begint om 20.45 uur. Vorig seizoen bereikte Rangers de finale van de Europa League, waarin na strafschoppen werd verloren van Eintracht Frankfurt.