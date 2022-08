Ajax laat Mohamed Daramy op huurbasis naar zijn oude club FC Kopenhagen vertrekken. In het huurcontract van de twintigjarige aanvaller is geen optie tot koop opgenomen.

Nog geen jaar geleden betaalde Ajax 12 miljoen euro voor Daramy, die een contract tot medio 2026 tekende. In Amsterdam heeft de Deen nog niet aan de verwachtingen kunnen voldoen.

Daramy slaagde er niet in om zich in de basisploeg te spelen en kwam in alle competities tot zestien wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en net zo vaak een assist gaf. Verder speelde hij negen keer voor Jong Ajax.

De viervoudig international hoopt bij Kopenhagen zijn oude vorm te hervinden. Bij de Deense topclub kwam hij in 2,5 jaar tijd tot 93 duels, waarin hij achttien keer trefzeker was en tien keer een doelpunt voorbereidde.

Daramy is de veertiende speler die Ajax deze zomer verlaat. De Amsterdammers zagen onder anderen Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Ryan Gravenberch en Sébastien Haller vertrekken.

De nieuwe trainer Alfred Schreuder kon tot dusver vijf spelers verwelkomen: Calvin Bassey, Owen Wijndal, Francisco Conceiçao, Steven Bergwijn en Brian Brobbey. Ajax begint het Eredivisie-seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.