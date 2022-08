Joey Veerman en Luuk de Jong zijn ervan overtuigd dat PSV er volgende week in slaagt om zich ten koste van AS Monaco voor de Champions League-play-offs te plaatsen. Het heenduel in de derde voorronde eindigde dinsdagavond in 1-1.

"We gaan volle bak. Het moet lukken. Met ons publiek erachter tijdens een Champions League-avondje... Dan krijgt Monaco poep in de broek", zei Veerman lachend tegen ESPN na het gelijkspel in Stade Louis II.

De middenvelder had PSV in de slotfase van de eerste helft met het eerste schot op doel op voorsprong gezet. Richting het einde van de wedstrijd kreeg de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij het zwaar en tekende Axel Disasi voor de gelijkmaker.

Volgens Veerman had er meer in gezeten als PSV zuiniger met het balbezit was omgegaan. "We zijn met de kansen nogal ongelukkig geweest. Ondanks het feit dat we veel achter de bal aan hebben gelopen, denk ik dat we hier met 0-2 hadden kunnen winnen."

De Volendammer vond het niet gek dat PSV vermoeid raakte. "We hebben 2,5 dag geleden nog gespeeld (tegen Ajax, red.). We waren toen om één uur 's nachts thuis, moesten de volgende dag herstellen en gingen maandagochtend alweer het vliegtuig in. Ik vind het heel matig ingepland allemaal."

Joey Veerman schoot PSV op voorsprong in Monaco. Foto: Getty Images

De Jong verwacht een betere thuiswedstrijd

Aanvoerder De Jong denkt eveneens dat PSV een heel goede kans maakt om het karwei tegen Monaco volgende week in het eigen Philips Stadion af te maken. "Het is een pittige ploeg, maar ik verwacht dat we met de fans achter ons in Eindhoven een betere wedstrijd op de mat kunnen leggen", zei hij.

De spits vond dat PSV het beter had moeten doen, maar wees ook op de moeilijke omstandigheden. Hij refereerde net als Veerman aan de korte voorbereidingstijd en had ook last van de warmte in Monaco.

"Het is zwaar als je op zaterdag zo'n wedstrijd tegen Ajax hebt gespeeld en nu weer moet. Daar moeten we fit genoeg voor zijn, al was het wel heel benauwd vandaag. Maar ik wil geen excuses zoeken", aldus De Jong.

"Het kwam ook door onszelf, doordat we niet zuiver genoeg aan de bal waren. Dan wordt het een wedstrijd waarin het op en neer gaat. Dat is heel zwaar, dat merkte je aan iedereen. We kunnen wat dat betreft tevreden zijn met 1-1."

PSV-AS Monaco begint volgende week dinsdag om 20.00 uur. De winnaar van het tweeluik treft Rangers FC of Union Sint-Gillis in de play-offs. PSV speelt zaterdag eerst thuis tegen FC Emmen in de eerste Eredivisie-speelronde.