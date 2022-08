Luis Suárez heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) zijn rentree gemaakt bij Nacional. De 35-jarige aanvaller kon een een thuisnederlaag van de Uruguayaanse club niet voorkomen.

Suárez speelde een kwartier mee in het thuisduel met het Braziliaanse Atletico Goianiense in de kwartfinales van de Copa Sudamericana. Het werd 0-1 door een doelpunt van Luiz Fernando, die in de beginfase scoorde.

Zeventien jaar geleden debuteerde Suárez in het eerste elftal van Nacional. Een jaar later vertrok hij naar FC Groningen. Vervolgens was hij succesvol met Ajax, Liverpool, FC Barcelona en Atlético Madrid.

Bij Nacional wil Suárez zich voorbereiden op het WK van eind dit jaar in Qatar. De aanvaller, die voor vijf maanden heeft getekend bij de club, is met 65 doelpunten topscorer aller tijden van Uruguay.

Suárez arriveerde pas zondag in Montevideo. Het stadion van Nacional liep vol voor de presentatie van de oud-Eredivisie-speler, van wie nog niet bekend is waar hij na zijn tweede Nacional-periode zal spelen.