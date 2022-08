AC Milan heef dinsdag Charles De Ketelaere vastgelegd. De aanvallende middenvelder komt voor minimaal 32 miljoen euro over van Club Brugge en is daarmee de duurste uitgaande transfer van de Belgische competitie ooit.

De pas 21-jarige De Ketelaere tekent een contract tot medio 2027 bij de Italiaanse ploeg, die onder leiding van trainer Stefano Pioli staat. Hij kwam in zijn loopbaan tot nog toe alleen voor Brugge uit.

De transfersom van 32 miljoen euro kan door bonussen nog oplopen tot 35 miljoen euro. Niet eerder werd er zo'n hoog bedrag aan een club uit de Jupiler Pro League betaald.

Het vorige transferrecord in België stond op naam van Jonathan David. De 22-jarige aanvaller vertrok in 2020 van KAA Gent naar het Franse Lille OSC. Er werd toen 27 miljoen euro, plus 5 miljoen euro aan bonussen voor hem betaald.

De Ketelaere kwam 120 wedstrijden uit voor de ploeg uit Brugge. Daarin scoorde hij 25 keer en was hij goed voor twintig assists. Met Club werd hij de afgelopen drie seizoenen kampioen van België.