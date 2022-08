Het hoofdtoernooi van de Champions League is ver weg voor Rangers FC. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst verloor dinsdag in de derde voorronde de eerste wedstrijd van Union Sint-Gillis uit België: 2-0.

De return in Schotland is volgende week. De winnaar treft PSV of AS Monaco in de play-offs, waarin een ticket voor de groepsfase te verdienen is. Monaco tegen PSV eindigde dinsdag in Frankrijk onbeslist (1-1).

Union, de nummer twee van vorig seizoen in België, kwam na een klein half uur spelen op voorsprong via aanvoerder Teddy Teuma. Dante Vanzeir verdubbelde de voorsprong door een kwartier voor tijd een strafschop te benutten.

Bart Nieuwkoop, voormalig speler van Feyenoord en Willem II, speelde het gehele duel mee bij Union. Oussama El Azzouzi, die afgelopen weekend werd overgenomen van FC Emmen, bleef op de reservebank zitten.

Van Bronckhorst bereikte vorig seizoen met de Rangers de finale van de Europa League. Eintracht Frankfurt was daarin na strafschoppen te sterk.

Ludogorets-doelman Sergio Padt maakte een eigen doelpunt tegen Dinamo Zagreb. Foto: Getty Images

Padt leidt met eigen goal nederlaag in

Bij het voorrondeduel tussen Ludogorets en Dinamo Zagreb (1-2) eiste Sergio Padt in negatieve zin een hoofdrol voor zich op. De doelman van de Bulgaarse thuisclub kreeg de bal in negende minuut ongelukkig tegen zijn schoen en werkte zo een voorzet in zijn eigen goal. Daarmee zorgde hij voor de 0-2.

De wedstrijd tussen Sheriff Tiraspol en Viktoria Plzen eindigde in 1-2. Bij de Moldaviërs speelde Kay Tejan, vorig seizoen nog aanvaller van TOP Oss, de hele wedstrijd. Benfica-FC Midtjylland mondde uit in een 4-1-zege voor de thuisploeg. Het was het eerste officiële duel van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt.