Ruud van Nistelrooij hield dinsdag een dubbel gevoel over aan de wedstrijd van PSV tegen AS Monaco (1-1) in de derde voorronde van de Champions League. De trainer zag zijn ploeg een sterke eerste helft spelen, maar in de slotfase nog bijna verliezen.

"Aan de ene kant ben ik teleurgesteld dat we gelijk hebben gespeeld. Maar aan de andere kant ben ik ook realistisch. De tweede helft ging het lampje langzaam uit", zei Van Nistelrooij tegen ESPN.

PSV leidde bij rust met 1-0 door een doelpunt van Joey Veerman. "Ik vond dat we te weinig met ons balbezit deden. De aanvallen stokten elke keer door fouten in de passing. Daardoor konden we niet doorvoetballen. Positioneel stonden we wel goed", vervolgde Van Nistelrooij.

In de slotfase van de tweede helft kwam Monaco langszij en de thuisploeg was met een bal op de paal nog dicht bij de overwinning. "We hebben zaterdag tegen Ajax een zware pot gespeeld", verklaarde de oud-aanvaller.

"Monaco heeft toen niet gevoetbald. Dat zag je terug. In de tweede helft kwamen we goed weg, het was overleven op een gegeven moment. Alles bij elkaar ben ik trots op dit team, dat alle spelers zo diep zijn gegaan. Bovendien heb ik vertrouwen in de return. Wij weten hoe we gesteund gaan worden."

Voor PSV en Van Nistelrooij was het duel in Monaco de tweede officiële wedstrijd van het seizoen. Zaterdag werd Ajax met 3-5 verslagen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Zaterdag wacht de eerste Eredivisie-wedstrijd, thuis tegen FC Emmen.