PSV is dinsdagavond met een gelijkspel begonnen aan de jacht op een Champions League-ticket. De Eindhovenaren gaven op bezoek bij AS Monaco in de slotfase een voorsprong weg: 1-1.

Joey Veerman opende in de slotfase van de eerste helft de score voor PSV nadat de middenvelder het eindstation was van een fraaie aanval. Het duurde tot de tachtigste minuut voor de thuisploeg via Axel Disasi gelijkmaakte.

PSV, dat zaterdag nog met 3-5 te sterk was voor Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, maakte met name in de eerste helft een prima indruk. Na rust zette Monaco de toon en dwong het in de slotfase een verdiende gelijkmaker af.

In de 88e minuut raakte Monaco ook nog de paal en ontsnapte PSV aan een nederlaag. Bij de thuisploeg ontbrak Myron Boadu. De oud-spits van AZ herstelt van een voetblessure.

PSV hoopt ten koste van Monaco de play-offs voor een plaats in een groepsfase van de Champions League te bereiken. Als het volgende week dinsdag ook de return in Eindhoven overleeft, wacht een tweeluik met Rangers FC of Union Sint-Gillis. In de Eredivisie begint de competitie voor PSV zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen.

Joey Veerman zette PSV vlak voor rust op aangeven van Luuk de Jong op voorsprong. Foto: ANP

Van Nistelrooij gunt Saibari basisplek

Ruud van Nistelrooij had zijn elftal ten opzichte van de Johan Cruijff Schaal op twee plekken gewijzigd. Phillipp Mwene was na een blessure tegen Monaco weer fit genoeg om vanaf het begin mee te doen. De rechterverdediger nam de plek in van Ki-Jana Hoever. Rechts voorin kreeg Ismael Saibari na een goede invalbeurt de voorkeur boven Johan Bakayoko.

PSV had voor rust de controle over de wedstrijd. De bekerwinnaar kreeg halverwege de eerste helft de eerste kans. Veerman schoot vanuit stand naast.

Monaco werd na ruim een half uur voor het eerst gevaarlijk. Nadat Ibrahim Sangaré de bal na een hard schot tegen zijn hand kreeg, ging scheidsrechter Davide Massa beelden terugkijken om te zien of hij een strafschop moest geven. Hij oordeelde dat van opzettelijk hands geen sprake was.

Na rust maakte PSV een vermoeide indruk in Monaco. Na rust maakte PSV een vermoeide indruk in Monaco. Foto: ANP

PSV ontsnapt in slotfase aan nederlaag

PSV had even later wel succes. Luuk de Jong schermde de bal in de 38e minuut goed af en stelde Veerman in staat vanaf de rand van het zestienmetergebied te schieten. Dat deed de Volendammer, met links, met succes: 0-1.

In de tweede helft lag de wedstrijd meer open en gaf PSV ook kansen weg. De Japanner Takumi Minamino liep in de 49e minuut eenvoudig weg bij Philipp Max, maar hij wist vervolgens niet te scoren. Guus Til liet drie minuten later een grote kans voor PSV liggen.

PSV zag Max en Sangaré uitvallen en oogde in de slotfase vermoeid. Saibari schoot een kwartier voor tijd net naast. Monaco was in de tachtigste minuut wel trefzeker. Na een vrije trap kreeg verdediger Disasi de bal voor zijn voeten en hij schoot van dichtbij binnen. Monaco was daarna, met een bal tegen de paal, nog dicht bij de overwinning.