PSV begint dinsdag verrassend met Ismael Saibari in de basis aan de belangrijke uitwedstrijd tegen AS Monaco. Trainer Ruud van Nistelrooij stelt ook vleugelverdediger Phillipp Mwene op in Stade Louis II.

Opstelling AS Monaco Nübel; Vanderson, Disasi, Maripan, Jakobs; Fofana, Matazo; Minamino, Volland, Golovin; Ben Yedder.

Opstelling PSV Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Til, Veerman; Saibari, De Jong, Gakpo.

Saibari speelt als rechtsbuiten, de plek die normaal gesproken wordt ingenomen door de momenteel geblesseerde Noni Madueke. Zaterdag koos Van Nistelrooij in het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax op die positie nog voor de jonge Johan Bakayoko.

De 21-jarige Saibari maakte tijdens de voorbereiding een goede indruk bij PSV. Tegen Ajax viel de in Spanje geboren Marokkaan tijdens de tweede helft in en ook toen zorgde hij vanaf de rechterflank voor gevaar.

Mwene krijgt als rechtsback de voorkeur boven Ki-Jana Hoever, die tegen Monaco bankzitter is. Verder is de opstelling van PSV hetzelfde als tegen Ajax.

Bij AS Monaco ontbreekt Myron Boadu. De oud-spits van AZ herstelt van een voetblessure. Trainer Philippe Clement beschikt voorin met Takumi Minamino, Kevin Volland, Aleksandr Golovin en Wissam Ben Yedder over bekende namen.

AS Monaco-PSV begint om 20.00 uur. De return in het Philips Stadion is over exact een week. De winnaar van het tweeluik treft Rangers FC of Union Sint-Gillis in de strijd om Champions League-deelname.