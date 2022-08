Erwin Mulder speelt dit seizoen voor Go Ahead Eagles. De 33-jarige doelman, die transfervrij was na zijn periode bij sc Heerenveen, heeft dinsdag voor een jaar getekend.

Na Feyenoord, Excelsior, Swansea City en Heerenveen is Go Ahead de vijfde profclub voor Mulder. De doelman speelde de voorbije twee seizoenen voor Heerenveen, waar hij deze zomer transfervrij vertrok. Doelman Andries Noppert bewandelde onlangs de omgekeerde weg.

Mulder is blij dat hij in Nederland actief blijft. "Als gezin hebben we er nooit een geheim van gemaakt dat we graag in Nederland willen blijven wonen", zegt hij op de site van zijn nieuwe werkgever. "Toen Go Ahead Eagles kwam, was de keuze voor mij dan ook snel gemaakt. Het is een club die me gelijk aantrok."

"Ik heb als keeper van Feyenoord en Heerenveen een aantal keer in De Adelaarshorst gekeept. Wedstrijden waarin duidelijk te merken was dat Go Ahead Eagles een volksclub met fantastische supporters is, die ook nog eens kort op het veld zitten."

Ook technisch manager Paul Bosvelt is blij met de samenwerking. "Naast Jeffrey de Lange en Sven Jansen zochten we een keeper die weet wat het inhoudt om op het hoogste niveau te keepen en daardoor concurrentie én kwaliteit kan brengen. Met de komst van Erwin hebben we nu alle keepersposities binnen de eerste selectie kunnen invullen."

Go Ahead heeft zich eerder versterkt met onder anderen Bobby Adekanye, Jahnoah Markelo, Finn Stokkers en Enric Llansana. Mulder kan zondag debuteren voor Go Ahead. Dan speelt de club een uitwedstrijd tegen AZ.