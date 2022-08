FC Twente moet het bij een mogelijk optreden in de play-offs van de Conference League opnemen tegen Fiorentina. Eerst moet de ploeg van trainer Ron Jans echter afrekenen met het Servische FK Cukaricki. AZ treft Riga FC of Gil Vicente als de Alkmaarse ploeg Dundee United elimineert in de derde voorronde.

FC Twente heeft het daarmee een stuk zwaarder getroffen dan de Alkmaarders. Fiorentina eindigde vorig seizoen als zevende in de Serie A en is in tegenstelling tot de landskampioen van 2010 al geplaatst voor de play-offs, de laatste voorronde in het toernooi. Bekende namen bij de Italiaanse ploeg zijn Sofyan Amrabat en Luka Jovic.

Mocht AZ doorstoten en het in de play-offs moeten opnemen tegen Gil Vicente, dan wacht de ploeg een interessante coëfficiëntenstrijd. Nederland is namelijk met Portugal verwikkeld in de strijd om de zesde plaats op de lijst die bepaalt hoeveel en welke Europese tickets elk land incasseert. De nummer zes heeft recht op twee vaste Champions League-tickets, de nummer zeven krijgt één ticket. In de periode 2018-2023 staat Nederland zesde en Portugal zevende.

Zowel FC Twente als AZ moet dus eerst nog de derde voorronde zien door te komen. De heenwedstrijden in dat stadium worden donderdag afgewerkt. De tukkers spelen dan in Servië tegen FK Cukaricki, waarna een week later de return in Enschede volgt. AZ stuit de komende twee donderdagen op Dundee United, eerst in Schotland en een week later in Alkmaar.

De wedstrijden in de play-offs zijn op 18 augustus (heenduels) en 25 augustus (returns). Overleeft FC Twente de derde voorronde, dan volgt eerst een uitduel met Fiorentina. AZ zou bij succes tegen Dundee United eerst een thuisduel spelen met Riga FC of Gil Vicente.

AZ toonde zich in de tweede voorronde al te sterk voor het Bosnische Tuzla City. In Alkmaar werd het 1-0 voor de ploeg van Pascal Jansen en in de return triomfeerde de landskampioen van 1981 en 2009 met 0-4.

AZ heeft al twee Europese duels achter de rug. Tuzla City werd twee keer verslagen. Foto: Pro Shots

Groepsfase wordt in korte tijd afgewerkt

De groepsfase van de Conference League begint op 8 september en eindigt al op 3 november. Die korte tijdspanne heeft alles te maken met het WK in Qatar. Op 21 november zetten Nederland en Senegal dat toernooi in gang.

De Conference League is pas toe aan zijn tweede editie. Afgelopen seizoen schopte Feyenoord het tot de finale, waarin AS Roma door een treffer van Nicolò Zaniolo met 1-0 te sterk bleek.

Eerder op dinsdag werd duidelijk dat PSV in de play-offs van de Champions League stuit op Rangers FC of Union Sint-Gillis als de ploeg afrekent met AS Monaco.