Robert Lewandowski heeft dinsdag afscheid genomen van Bayern München. De spits bracht een bezoek aan zijn oude club, onder meer om een ruzie met de clubleiding bij te leggen. Dat is inmiddels gebeurd, stelt de 33-jarige Pool.

Lewandowski maakte deze zomer de overstap van Bayern naar FC Barcelona. Nadien gaf hij aan dat de Duitse topclub en sportdirecteur Hasan Salihamidzic hadden aangedrongen op een vertrek van de aanvaller. "Sommige mensen vertellen de waarheid niet, ze roepen wat anders. Er is veel bullshit verkondigd", zei hij toen.

Nu maakt de routinier duidelijk dat alle plooien zijn gladgestreken. "Alles is in orde. Ik heb iedereen gezien en nu kan ik hier met een schoon geweten weggaan", zegt Lewandowski tegen Sky. "Afgelopen week was moeilijk voor iedereen, maar dat gebeurt in de voetbalwereld. Ik zal de afgelopen acht jaar hier nooit vergeten."

"Ik heb iedereen bedankt voor de steun, het was een emotioneel moment. Ik zal voor altijd dankbaar zijn", besluit Lewandowski. De spits kwam tussen 2014 en 2022 tot 375 duels voor Bayern, waarin hij 344 keer scoorde. Hij won met de club onder meer acht landstitels en één keer de Champions League (2020).

Robert Lewandowski en Hasan Salihamidzic na de winst van de Champions League in 2020. Robert Lewandowski en Hasan Salihamidzic na de winst van de Champions League in 2020. Foto: Getty Images

'Robert heeft veel bereikt bij Bayern'

Ook Salihamidzic geeft aan dat er geen frictie meer is tussen Lewandowski en Bayern. "Robert kwam in mijn kantoor om gedag te zeggen. We hebben ongeveer vijftien minuten met elkaar gesproken", laat de directeur weten op de site van Bayern.

"Robert heeft veel grote mijlpalen bereikt bij Bayern en dat is wat we ons allemaal moeten herinneren. Hij weet ook dat hij Bayern erg dankbaar moet zijn. We wensen hem het allerbeste bij zijn nieuwe uitdaging."

Niet alle fans van Bayern hebben de transfer van Lewandowski naar Barcelona al geaccepteerd. Toen de aanvaller het complex dinsdag verliet, riepen sommige supporters "Hala Madrid". Daarmee refereerden ze aan Real Madrid, de grote rivaal van Barcelona.

