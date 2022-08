De overname van NAC Breda door de lokale ondernemersgroep NAC=Breda is dinsdag definitief goedgekeurd door de KNVB en de gemeente Breda. De KNVB vroeg half juli om extra documenten, waarna het akkoord nog ruim twee weken op zich liet wachten.

NAC=Breda is een lokale investeringsgroep van vijf financiers. Ze betalen 7 miljoen euro om de huidige aandeelhouders uit te kopen. Algemeen directeur Mattijs Manders van NAC had de overeenkomst met NAC=Breda al getekend.

"In navolging van de KNVB heeft ook de gemeente Breda groen licht gegeven voor de overname van de club door NAC=Breda. Hiermee is de overname definitief afgerond", meldt NAC. "Achter de schermen werkt NAC=Breda onverminderd hard door om de organisatie op te tuigen. Zodra meer bekend is, zal dit uiteraard worden gedeeld."

NOAD, die de cultuur van de club bewaakt, speelde een grote rol in de overname van de club. De stichting hield de verkoop van NAC Breda aan het Britse consortium City Football Group tegen en drong aan op het doorzetten van de verkoop aan de lokale investeerders.

NAC Breda werd afgelopen seizoen achtste in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdag trapt de ploeg van de nieuwe trainer Robert Molenaar het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport.