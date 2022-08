Als PSV in de derde voorronde van de Champions League afrekent met AS Monaco, wacht in de play-offs een tweeluik met Rangers FC of Union Sint-Gillis. Dat heeft de loting dinsdag uitgewezen.

Bij succes tegen AS Monaco wacht PSV eerst een uitwedstrijd tegen Union Sint-Gillis of Rangers FC, de ploeg die onder leiding staat van Giovanni van Bronckhorst.

De Schotse recordkampioen reikte afgelopen seizoen tot de finale van de Europa League, waarin Eintracht Frankfurt na een penaltyserie te sterk was. In de competitie eindigde Rangers als tweede achter Celtic. Van Bronckhorst volgde halverwege het afgelopen seizoen Steven Gerrard op bij de Schotse topclub.

Union Sint-Gillis ging afgelopen seizoen lange tijd als promovendus aan de leiding in de Belgische competitie, maar in de beslissende play-offs verloor de revelatie te veel terrein. Daardoor ging Club Brugge met de landstitel aan de haal. Bij Union staat ex-Feyenoorder Bart Nieuwkoop onder contract.

Giovanni van Bronckhorst nam als Feyenoord-trainer in het seizoen 2017/2018 deel aan de Champions League. Giovanni van Bronckhorst nam als Feyenoord-trainer in het seizoen 2017/2018 deel aan de Champions League. Foto: Getty Images

PSV wacht eerst nog tweeluik met AS Monaco

De eerste ontmoeting tussen AS Monaco en PSV is dinsdagavond in het prinsdom. Over een week is de return in Eindhoven.

De wedstrijden in de play-offs zijn op 16/17 augustus (heenduels) en 23/24 augustus (returns). De precieze data worden in een later stadium bekendgemaakt. Ploegen die de play-offs overleven, zijn verzekerd van een optreden in de groepsfase van de Champions League.

Wordt PSV in de derde voorronde of in de mogelijke play-offs uitgeschakeld, dan stroomt de club door naar de groepsfase van de Europa League.

Loting play-offs Champions League: Qarabag/Ferencváros-FC Sheriff/Viktoria Plzen

Bodø/Glimt/Zalgiris-Ludogorets/Dinamo Zagreb

Maccabi Haifa/Apollon Limassol-Rode Ster Belgrado/Pyunik

FC Kopenhagen-Trabzonspor

Dynamo Kyiv/Sturm Graz-Benfica/FC Midtjylland

Union Sint-Gillis/Rangers FC-AS Monaco/PSV

Ajax zeker van deelname aan hoofdtoernooi

De Eindhovenaren eindigden vorig seizoen als tweede in de Eredivisie. Landskampioen Ajax is verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Champions League, waarvoor op 25 augustus wordt geloot.

Het hoofdtoernooi gaat van start op 6 september. Vanwege het WK in Qatar worden de laatste duels in de eerste ronde al op 1 en 2 november gespeeld. De finale van het 31e Champions League-seizoen is op 10 juni 2023 in Istanboel.