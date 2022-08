Ajax huurt Lorenzo Lucca komend seizoen met een optie tot koop van de Italiaanse Serie B-club Pisa. De afgelopen dagen berichtten diverse media al dat de komst van de boomlange spits aanstaande was.

Ajax was niet de enige club met interesse in de 21-jarige Lucca, die na dit seizoen voor naar verluidt 10 miljoen euro definitief kan worden vastgelegd. Ook Bologna wilde de 2,01 meter lange aanvaller graag inlijven.

Lucca speelde slechts een jaar bij Pisa, dat Palermo vorig jaar ruim 2 miljoen euro betaalde om hem over te nemen. In dienst van de Serie B-club kwam hij afgelopen seizoen tot zes goals en vier assists in 35 duels.

Bij Palermo maakte Lucca eerder veertien doelpunten in dertig wedstrijden. De Italiaan is vijfvoudig jeugdinternational van zijn land (vijf wedstrijden, twee goals).

'Ben trots dat ik hetzelfde shirt als Zlatan draag'

Lucca is erg trots op zijn overgang naar Ajax. "Zlatan Ibrahimovic is mijn grote idool. Als kind heb ik heel veel filmpjes van hem gezien. Ik ben er trots op dat ik hetzelfde shirt draag als hij ooit deed", zegt hij op de site van Ajax.

"Je kunt ons niet vergelijken. Misschien qua postuur, maar Zlatan was een van de beste spitsen in heel Europa. Ik heb nog steeds veel verbeterpunten, waaraan ik hier elke dag hoop te werken."

Met Lucca heeft trainer Alfred Schreuder zijn gewenste targetman in huis. Eerder deze transferperiode versterkte Ajax zich met Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Brian Brobbey (RB Leipzig), Owen Wijndal (AZ), Calvin Bassey (Rangers FC) en Francisco Conceição (FC Porto).

De landskampioen opent de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Ajax ging afgelopen zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal met 3-5 onderuit tegen PSV.