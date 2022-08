Loek den Edel is op 88-jarige leeftijd overleden, meldde Ajax maandagavond. De oud-aanvaller is de maker van Ajax' eerste doelpunt in de Eredivisie ooit.

Ajax speelde op 2 september 1956 voor het eerst in de op dat moment net opgerichte Eredivisie. Den Edel bezorgde de Amsterdammers een 1-0-overwinning op NAC. Ajax pakte dat seizoen de landstitel.

Den Edel had eind 1954 voor het eerst zijn opwachting gemaakt in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Als vervanger van de geblesseerde Rinus Michels deed hij mee tegen Be Quick. Het zou zijn eerste van 108 officiële duels voor Ajax worden, waarin hij 56 keer scoorde.

In 1959 verruilde Den Edel de club uit de hoofdstad voor Alkmaar '54. Daarna kwam hij nog uit voor Vitesse en Limburgia.

Ajax staat momenteel op 5.654 doelpunten in de Eredivisie. De laatste grote mijlpaal werd bereikt op 15 februari 2015, toen Ricardo Kishna treffer nummer 5.000 voor zijn rekening nam in het thuisduel met FC Twente.