De Nederlandse clubs zijn in afwachting van de loting voor de play-offronde in de Champions League (PSV) en de Conference League (AZ en FC Twente). Beide lotingen worden dinsdagmiddag verricht.

PSV speelt in de derde kwalificatieronde van de Champions League eerst nog tegen AS Monaco, maar krijgt dinsdag vanaf 12.00 uur al duidelijkheid over de tegenstander in een mogelijke play-off.

Dat wordt de winnaar van de confrontatie tussen het Benfica van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt en het Deense FC Midtjylland of de winnaar van het tweeluik tussen het Belgische Union Sint-Gillis of het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst.

De eerste ontmoeting tussen AS Monaco en PSV is dinsdag om 20.00 uur in het prinsdom. Over precies een week is de return in het Philips Stadion. Verliezen de Eindhovenaren, dan nemen ze deel aan het hoofdtoernooi van de Europa League.

Mogelijke play-offtegenstanders PSV Winnaar Benfica (Portugal)-FC Midtjylland (Denemarken)

Winnaar Union Sint-Gillis (België)-Rangers FC (Schotland)

Ook spannende dag voor AZ en FC Twente

Ook voor FC Twente en AZ wordt de Europese route dinsdag verder uitgestippeld. Vanaf 14.00 uur wordt namelijk geloot voor de play-offronde in de Conference League, een stadium dat beide teams nog wel moeten bereiken.

AZ stuit als het Dundee United uitschakelt op Paide Linnameeskond, Anderlecht, Wolfsberger AC, Gzira United, Riga FC, Gil Vicente, AIK, KF Shkëndija, Viborg FF of B36 Tórshavn. In de tweede voorronde toonden de Alkmaarders zich al te sterk voor het Bosnische Tuzla City.

Als FC Twente in de derde kwalificatieronde afrekent met het Servische FK Cukaricki wacht mogelijk een duel met Fiorentina. De andere opties zijn de winnaars van de tweeluiken Brøndby IF-FC Basel, Breidablik-Istanbul Basaksehir en APOEL FC-FC Kyzylzhar Petropavlovsk.

De wedstrijden in de derde voorronde van de Conference League zijn op 4 en 11 augustus. In de twee weken daarna worden alle duels in de play-offs afgewerkt.

Mogelijke play-offtegenstanders FC Twente Winnaar Brøndby IF (Denemarken)-FC Basel (Zwitserland)

Winnaar Breidablik (IJsland)-Istanbul Basaksehir (Turkije)

Winnaar APOEL FC (Cyprus)-FC Kyzylzhar Petropavlovsk (Kazachstan)

Fiorentina (Italië)