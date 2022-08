AS Monaco-trainer Philippe Clement kan dinsdag tegen PSV niet beschikken over Myron Boadu. De jeugdinternational van Oranje ontbreekt wegens een voetblessure in de selectie van de Ligue 1-club.

De 21-jarige Boadu heeft een lastig eerste seizoen achter de rug sinds Monaco hem overnam van AZ. De spits moest het doen met een rol als invaller en kwam in alle competities tot zes doelpunten in 42 wedstrijden.

Verdediger Benoît Badiashile en aanvaller Sofiane Diop behoren wél tot de Monaco-selectie. De twee kampten de afgelopen week met een blessure, maar werden maandag tijdens de afsluitende training fit genoeg bevonden.

Trainer Clement is onder de indruk van wat PSV zaterdag tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax liet zien. De 48-jarige Belg heeft het duel, dat door de Eindhovenaren met 3-5 werd gewonnen, goed bekeken.

"Vijf keer scoren in Amsterdam is erg knap", zei hij er maandag tijdens zijn persmoment over. "We wisten al dat PSV een heel sterke ploeg heeft. Maar ook wij willen naar de groepsfase van de Champions League. En natuurlijk zien we kansen."

De wedstrijd tussen AS Monaco en PSV wordt gespeeld in Stade Louis II en begint dinsdag om 20.00 uur. De return in Eindhoven is exact een week later op hetzelfde tijdstip. De winnaar van de dubbele ontmoeting plaatst zich voor de play-offs van de Champions League.