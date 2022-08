Burak Yilmaz is zaterdag zeer waarschijnlijk nog niet beschikbaar bij Fortuna Sittard, wanneer de club met een thuiswedstrijd tegen Ajax aan het Eredivisie-seizoen begint. De Turkse topspits voelt zich nog niet fit genoeg.

"Ik denk niet dat ik al bij de wedstrijdselectie zit. Ik ben er nog niet klaar voor, als ik eerlijk ben", zegt de 37-jarige Yilmaz maandag in een interview met ESPN.

De 77-voudig international deed zaterdag tijdens de Fortuna Sittard-fandag wel mee in een oefenduel met VVV-Venlo. "Ik heb drie à vier keer getraind met de ploeg. Er zijn nog een paar dagen te gaan, maar ik wil fit aan de aftrap verschijnen", vertelt hij.

"In de oefenwedstrijd ben ik alleen in het veld gekomen uit respect voor de supporters die waren afgereisd. Ik denk niet dat ik volledig fit in een wedstrijd ga verschijnen."

Op 21 juni maakte Fortuna Sittard zeer verrassend bekend dat Yilmaz was gestrikt. De topspits tekende een contract voor vijf seizoenen, waarvan twee als speler. Vorig jaar had hij met zestien goals een groot aandeel in de Franse landstitel van Lille OSC.

Fortuna Sittard-Ajax begint zaterdag om 16.30 uur. Mogelijk is Yilmaz wel fit voor de tweede Eredivisie-speelronde, waarin zijn club het volgende week zondag in Enschede opneemt tegen FC Twente.