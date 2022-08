Ruud van Nistelrooij heeft er alle vertrouwen in dat hij er dinsdag met PSV in slaagt om een goed resultaat neer te zetten in de belangrijke uitwedstrijd tegen AS Monaco. De trainer merkt dat zijn spelers goed in hun vel zitten na de winst op Ajax van zaterdag.

PSV was in de strijd om de Johan Cruijff Schaal met 3-5 te sterk voor de concurrent uit Amsterdam. Maandag werd met 22 spelers afgereisd naar Monaco, waar dinsdag het heenduel in de derde voorronde van de Champions League wordt gespeeld.

"Zo'n wedstrijd als tegen Ajax doet je goed. Het was een zwaar meetmoment in een finale tegen een topteam. Als je je na zes weken voorbereiding zo kunt presenteren, dan geeft dat een boost en vertrouwen", zegt Van Nistelrooij in Monaco tegen ESPN.

"Als je zulke wedstrijden speelt, dan doet dat iets met je. Dat is geweldig, maar we weten ook dat het nu klaar is. We bereiden ons nu voor op de hele zware pot van morgen."

Onder anderen Sávio is er niet bij

Met AS Monaco kwam bij de loting op 18 juli de zwaarst mogelijke tegenstander uit de koker. De 46-jarige Van Nistelrooij denkt dat PSV klaar is voor de confrontatie met de Franse nummer drie van vorig seizoen.

"De ambitie is er en de uitdaging ligt er. We hebben de tegenstander geanalyseerd en gaan dat goed overbrengen aan de spelers", zegt hij. "We weten wat ons te doen staat. De wil om er weer het maximale uit te halen is enorm aanwezig."

Sávio is een van de PSV'ers die niet tot de selectie behoort. De deze zomer aangetrokken aanvaller is er volgens Van Nistelrooij nog niet helemaal klaar voor. Verder zijn de geblesseerde Olivier Boscagli, Mauro Júnior, Noni Madueke, Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius er nog niet bij.

AS Monaco-PSV begint dinsdag om 20.00 uur. De return is exact een week later in het Philips Stadion. De winnaar van het tweeluik staat in de play-offs om een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League.