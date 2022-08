De Engelse voetbalbond wil graag met bondscoach Sarina Wiegman praten over een verlenging van haar contract. De Nederlandse werd zondag Europees kampioen met 'The Lionesses', hun eerste EK-titel uit de geschiedenis.

"Ze heeft een paar weken vrij. Als ze terug is, zullen we in gesprek gaan", zegt directeur van het Engelse vrouwenvoetbal Sue Campbell maandag tegen de BBC. "Ze heeft het geweldig gedaan en we moeten niet vergeten dat ze pas in september binnenkwam."

De 52-jarige Wiegman begon in 2021 als bondscoach van het Engelse elftal nadat ze bijna vijf jaar de Oranjevrouwen onder haar hoede had gehad. Sinds haar komst heeft Engeland nog geen wedstrijd verloren. Ze heeft nog een verbintenis tot medio 2025.

"Ze heeft het team in korte tijd samengebracht. Niet alleen de speelsters, maar ook het hele team eromheen", aldus Campbell. "Tijdens haar sollicitatie wisten we dat we de beste technische en tactische coach ter wereld binnenhaalden."

Sarina Wiegman met de trofee na het winnen van de EK-finale met Engeland. Sarina Wiegman met de trofee na het winnen van de EK-finale met Engeland. Foto: Getty Images

'Zou geweldig zijn als ze wil blijven'

Voorzitter van de Engelse voetbalbond Mark Bullingham hoopt ook dat Wiegman langer wil blijven. "Ze is een speciaal persoon en een echt talent. We zouden het geweldig vinden als ze wil blijven", zegt hij.

"We wisten niet zeker of we dit toernooi zouden winnen. We hoopten dat we dat misschien in de toekomst konden doen. Ze heeft een geweldig resultaat behaald, veel eerder dan we hadden durven dromen."

Als Wiegman haar huidige contract bij Engeland uitdient, dan maakt ze in ieder geval het WK van 2023 en het EK van 2025 nog mee met haar ploeg.