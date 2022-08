AZ heeft zich maandag verrassend versterkt met Riechedly Bazoer. De 25-jarige verdediger annex middenvelder was transfervrij nadat zijn contract bij Vitesse was afgelopen en heeft voor drie jaar getekend in Alkmaar.

"Het voelt fantastisch hier te zijn", zegt Bazoer. "Ik heb goede gesprekken gehad met Max Huiberts en Pascal Jansen. Daarin werd duidelijk wat ze met mij van plan zijn en daar hield ik een erg positief gevoel aan over."

"Ik kan niet wachten om te beginnen. AZ is altijd een goede ploeg, speelt verzorgd positiespel en is veel aan de bal. Daar hou ik van. Alles klopt en ik ben blij hier vandaag te tekenen."

Bazoer speelde de afgelopen drie seizoenen voor Vitesse. De oud-jeugdspeler van PSV maakte eind 2014 zijn debuut in het eerste van Ajax en en beleefde daarna weinig succesvolle buitenlandse avonturen bij VfL Wolfsburg en FC Porto.

In de tweede helft van het seizoen 2018/2019 koos de zesvoudig international van het Nederlands elftal voor een overstap op huurbasis naar FC Utrecht. Een half jaar later verbond hij zich permanent aan Vitesse.

Riechedly Bazoer debuteerde in november 2015 in Oranje. Sindsdien volgden nog vijf interlands.

Bazoer geldt als opvolger van Midtsjø

Bij de Arnhemse club was Bazoer een belangrijke schakel. Hij besloot dit jaar om zijn aflopende contract niet te verlengen en werd in verband gebracht met een nieuwe stap naar het buitenland, maar kiest dus voor AZ.

Bazoer is na verdedigers Mees de Wit en Zinho Vanheusden en aanvallers Mayckel Lahdo en Jens Odgaard de vijfde zomerse versterking voor AZ. De club van trainer Pascal Jansen zag onder anderen Owen Wijndal en Zakaria Aboukhlal vertrekken en daar komt vrijwel zeker ook Fredrik Midtsjø bij.

"Riechedly heeft bewust gekozen voor een stap binnen Nederland. AZ past voor hem perfect binnen dat plaatje", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Met het oog op het naderende vertrek van Midtsjø hebben we snel gehandeld om de kwaliteit op het middenveld te waarborgen."

AZ bereikte onlangs de derde voorronde van de Conference League door FK Tuzla City uit Bosnië en Herzegovina over twee duels te verslaan. De Alkmaarders beginnen het Eredivisie-seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.