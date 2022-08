FC Barcelona heeft maandag een aandeel van 24,5 procent in de eigen audiovisuele studio voor 100 miljoen euro verkocht aan Socios.com, een bedrijf dat handelt in cryptomunten voor supporters, zogenoemde fantokens. De Catalaanse topclub is hard op zoek naar inkomsten.

Socios.com wordt technologisch partner van Barcelona. "Het is de verkoop van een deel van de aandelen. Het is in principe definitief, maar we zouden het kunnen terugkopen", zei voorzitter Juan Laporta bij de presentatie van de nieuwe aanwinst Jules Koundé.

Barcelona verkeert al enige tijd in financiële problemen en zoekt naar verschillende manieren om inkomsten te genereren, waarmee onder meer nieuwe spelers kunnen worden ingeschreven.

De club verkocht onlangs een kwart van de televisierechten voor de komende 25 jaar. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Sixth Street heeft daar naar verluidt zo'n 500 miljoen euro voor betaald.

Barcelona deed ondanks de financiële problemen ook grote uitgaven. Koundé is na Robert Lewandowski en Raphinha al de derde grote aankoop deze zomer. Zij kostten gezamenlijk zo'n 150 miljoen euro.

Naar verluidt is het inschrijven van Lewandowski en Raphinha medeafhankelijk van de toekomst van Frenkie de Jong. Een vertrek óf salarisvermindering van de Oranje-international zou nodig zijn om de nieuwelingen speelgerechtigd te krijgen.