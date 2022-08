NEC kan het komende Eredivisie-seizoen weer alle uitsupporters toelaten in stadion De Goffert in Nijmegen, nadat vorig jaar een deel van de tribune was ingestort. Het uitvak is helemaal hersteld.

In oktober 2021 bezweek een deel van het uitvak onder het gewicht van springende Vitesse-supporters tijdens een thuiswedstrijd van NEC tegen de Arnhemse club.

In de weken daarna speelde de Nijmeegse ploeg in een leeg stadion en werd een groot deel van de andere tribunes in het stadion verstevigd. Een paar maanden later konden er weer 420 supporters terecht in het bezoekersvak. Volgens NEC is de gehele tribune nu hersteld en is er weer plek voor vijfhonderd uitfans.

Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC is opgelucht. "De instorting van het bezoekersvak vorig jaar luidde voor NEC een lastig jaar in. Met het herstel van het vak sluiten we een nare periode af voor de club."

NEC begint het nieuwe Eredivisie-seizoen zondag om 14.30 uur met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.