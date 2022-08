Mohamed Ihattaren ontkent via sociale media de berichtgeving over eventuele dreiging vanuit het criminele circuit. Zondagavond meldde De Telegraaf dat de twintigjarige aanvaller van Ajax niet bij de trainingen zou zijn vanwege dreiging vanuit criminele kringen. "Wat kan ik soms toch om de media lachen", reageert Ihattaren nu.

Ihattaren ontbrak de afgelopen weken bij trainingen en wedstrijden van Ajax. De Amsterdamse club meldde zelf dat Ihattaren niet fit is en daarom afwezig is. Maar volgens De Telegraaf is het een gevolg van bedreigingen vanuit het criminele circuit.

Veiligheidsexperts, Ajax en Ihattaren zouden gesprekken hebben gevoerd, waarna werd besloten dat de aanvaller niet meer bij trainingen en wedstrijden van zijn club aanwezig mag zijn.

Volgens misdaadverslaggever John van den Heuvel gaat hem om bedreigingen in de privésfeer. "De dreiging zou zijn ontstaan, nadat Ihattaren een relatie had gekregen met een jonge vrouw uit de omgeving van zijn woonplaats. De verhouding lekte uit bij de familie van het meisje en stuitte op veel weerstand. Ihattaren werd vervolgens geconfronteerd met ernstige bedreigingen in de privésfeer", aldus de ochtendkrant.

De zus van de voetballer, Najwa Ihattaren, liet zondagavond via sociale media weten dat de familie "niks te maken heeft met criminaliteit en de bedreigingen". Ze wenst haar broer beterschap en stelt dat niet iedereen alles moet geloven: "Healthy en soon back little brother, we are fine. Geloof niet alles", zei ze. De twintigjarige voetballer reageerde op het bericht van zijn zus met: "Wat kan ik soms toch om de media lachen."

Ajax verloor afgelopen weekend de strijd om de Johan Cruijff Schaal van PSV (5-3). De ploeg van trainer Alfred Schreuder begint zaterdag aan het Eredivisie-seizoen met een bezoek aan Fortuna Sittard.