Erik ten Hag kijkt met een goed gevoel terug op de voorbereiding van Manchester United. Volgens de manager van 'The Red Devils' is zijn ploeg klaar voor de start van de competitie. Over zes dagen spelen ze tegen Brighton & Hove Albion.

"We hebben een prima oefencampagne achter de rug, waarin we een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt", vertelt Ten Hag voor de camera van Manchester United TV na het 1-1-gelijkspel tegen Rayo Vallecano van zondag.

In dat duel kwamen voornamelijk reservespelers in actie, omdat de Engelse recordkampioen zaterdag al oefende tegen Atlético Madrid. Die wedstrijd ging met 1-0 verloren, maar verder bleef Manchester United ongeslagen in de voorbereiding.

Ten Hag weet echter dat zijn ploeg nog veel stappen moet zetten. "Er is zeker ruimte voor verbetering. Dat zal ook wel moeten. Gelukkig kan dat ook nog tijdens het seizoen."

Tegen Rayo Vallecano stond de van Ajax overgekomen Lisandro Martínez aan de aftrap. De Argentijn maakte een stabiele indruk in het hart van de defensie. "Dat vind ik niet verrassend, hij vormde een goed duo met Raphaël Varane. Ze speelden heel solide. Het is altijd de vraag hoe snel nieuwe spelers zich aanpassen. Ik denk dat hij het bij hem snel zal gaan."

Ronaldo startte eveneens in de basis

Cristiano Ronaldo, die pas vorige week aansloot omdat hij om familieredenen enkele weken ontbrak, begon eveneens in de basis. De Portugees deed alleen de eerste 45 minuten mee.

Volgens Engelse media verliet de 37-jarige aanvaller nog voor het einde van de wedstrijd het stadion. "Blij om terug te zijn", schreef Ronaldo zelf bij een foto op Instagram. Naar verluidt wil de superster vertrekken bij Manchester United, omdat de ploeg van Ten Hag niet uitkomt in de Champions League.

Ten Hag genoot zondag in elk geval van zijn eerste duel op Old Trafford. "De ontvangst was fantastisch. Je voelde de vibe in het stadion. Hopelijk leidt het samenspel tussen fans en spelers tot goede resultaten."