Paris Saint-Germain heeft zondag voor de elfde keer in de clubhistorie de Franse supercup gewonnen. Neymar (tweemaal), Messi en Sergio Ramos zorgden met overwegend mooie doelpunten voor een 4-0-zege op FC Nantes.

De score werd na ruim twintig minuten geopend door Messi, die door de Nantes-verdediging snelde en eerst nog de keeper omspeelde voordat hij afrondde. Ook de 2-0 was fraai: Neymar krulde op slag van rust een vrije trap in de kruising.

Vroeg in de tweede helft tekende Ramos voor PSG's derde doelpunt van de avond. De oud-verdediger van Real Madrid vond het net met een hakje. Het slotakkoord was voor Neymar, die een strafschop benutte.

De penalty werd veroorzaakt door Jean-Charles Castelletto, die voor de overtreding een rode kaart kreeg. Bij PSG was Kylian Mbappé afwezig; de sterspeler zat een schorsing uit. Ook Georginio Wijnaldum, die vermoedelijk naar AS Roma overstapt, ontbrak.

De wedstrijd tussen landskampioen Paris Saint-Germain en bekerwinnaar Nantes werd in Tel Aviv gespeeld om het Franse voetbal in die regio te promoten. PSG werd voor het eerst in een officieel duel geleid door trainer Christophe Galtier, de opvolger van Mauricio Pochettino.

Paris Saint-Germain verloor de strijd om de Franse supercup vorig seizoen van Lille. In de acht jaar daarvoor ging de topclub uit Parijs wél met de prijs aan de haal. Zaterdag wordt het Ligue 1-seizoen begonnen met een uitwedstrijd tegen Clermont.

