Erik ten Hag is zondag met Manchester United op een 1-1-gelijkspel blijven steken tegen Rayo Vallecano. De van Ajax overgekomen trainer maakte zijn debuut op Old Trafford en had voor het eerst de beschikking over Cristiano Ronaldo.

Ten Hag kon Ronaldo eerder deze oefencampagne niet inzetten vanwege familieomstandigheden. Volgens Engelse media diende de meervoudige Gouden Bal-winnaar ook een transferverzoek in. 'The Red Devils' zouden de Portugees echter aan zijn tot 2023 lopende contract willen houden.

Ronaldo hintte vrijdagavond al op een rentree. Via sociale media liet de oud-speler van onder meer Real Madrid weten dat "de koning zondag speelt".

Ten Hag ruimde tegen Rayo Vallecano ook basisplaatsen in voor onder anderen Donny van de Beek, Tahith Chong en voormalig Ajacied Lisandro Martínez. Zij zagen ploeggenoot Amad Diallo vlak na rust 1-0 maken, waarna Álvaro García Rivera voor de eindstand tekende.

Vele vaste waarden ontbraken bij United, omdat zij zaterdag al werden ingezet in het oefenduel met Atlético Madrid. De Engelse recordkampioen verloor met 1-0 in Oslo en leed daarmee de eerste nederlaag onder Ten Hag.

Manchester United begint volgende week aan competitie

United begon de voorbereiding met een 4-0-overwinning op Liverpool in Thailand. Daarna trok de ploeg naar Australië, waar vriendschappelijke wedstrijden tegen Melbourne Victory (4-1), Crystal Palace (3-1) en Aston Villa (2-2) werden afgewerkt.

Manchester United treft volgende week zondag in eigen huis Brighton & Hove Albion in de eerste speelronde van de Premier League.