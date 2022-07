Ajax heeft zondag met 1-1 gelijkgespeeld in een oefenwedstrijd tegen Almere City. Bij de Amsterdammers kwamen spelers in actie die zaterdag reserve waren in de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

In de eerste helft kwam Ajax op voorsprong via Brian Brobbey, die veel ruimte kreeg en koeltjes afrondde. Na rust zorgde Almere City-spits Joey Jacobs met een harde kopbal voor de gelijkmaker.

Bij Ajax deden onder anderen zomeraanwinsten Calvin Bassey en Francisco Conceição mee. Bassey, die zaterdag rood kreeg tegen PSV, ging voor rust in de fout met een te korte terugspeelbal. Hij had het geluk dat keeper Remko Pasveer redde op de daaropvolgende inzet van Tijmen Wildeboer.

De negentienjarige Conceição was in de tweede helft dicht bij een doelpunt. De van FC Porto overgenomen aanvaller dribbelde naar binnen en raakte met een puntertje de buitenkant van de paal.

Het oefenduel met Almere City was voor Ajax de laatste test van de voorbereiding. De ploeg van trainer Alfred Schreuder, die de wedstrijd in het Yanmar Stadion vanaf de tribune bekeek, begint het Eredivisie-seizoen zaterdag op bezoek bij Fortuna Sittard.

Basisopstelling Ajax Pasveer; Klaiber, Schuurs, Bassey, Baas; Hlynsson, Regeer, Ünüvar; Conceição, Brobbey, Daramy.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om het doelpunt van Brian Brobbey te bekijken.