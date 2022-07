Feyenoord heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen zondag afgesloten met een nieuwe nederlaag. De ploeg van trainer Arne Slot verloor in een lege Kuip met 1-2 van Osasuna. Eerder op de dag speelden de reserves van Ajax met 1-1 gelijk bij Almere City.

Bij Feyenoord-Osasuna viel het openingsdoelpunt in de eerste helft. Roberto Torres verraste keeper Justin Bijlow door een vrije trap ineens op doel te schieten. Vlak voor tijd leek de net ingevallen Feyenoorder Cole Bassett een verliespartij af te wenden.

In de extra tijd trok Osasuna de winst echter alsnog naar zich toe door een goal van Kike Barja. Feyenoord verloor in de voorbereiding ook al van FC Kopenhagen (0-7), Union Sint-Gillis (0-4) en Olympique Lyonnais (0-2).

De deze week aangetrokken Jacob Rasmussen, Quinten Timber en Oussama Idrissi maakten als basisspeler hun officieuze debuut voor Feyenoord. Spits Santiago Giménez behoorde nog niet tot de selectie.

Het oefenduel met Osasuna werd tot teleurstelling van Feyenoord zonder toeschouwers gespeeld. De gemeente Rotterdam verleende geen vergunning, omdat er wegens andere evenementen in de stad niet genoeg beveiliging beschikbaar was.

De wedstrijd tegen Osasuna was voor Feyenoord de laatste test in de aanloop naar het seizoen. Vitesse is zondag in Arnhem de tegenstander in de eerste Eredivisie-speelronde.

Basisopstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Geertruida, Senesi, Rasmussen; Aursnes, Szymanski, Timber; Dilrosun, Danilo, Idrissi.

Goal Brobbey niet genoeg voor Ajax

Ajax speelde tegen Almere City met degenen die zaterdag reserve waren tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. De Amsterdammers kwamen in de eerste helft op voorsprong via Brian Brobbey, die veel ruimte kreeg en koeltjes afrondde. Na rust zorgde Almere City-spits Joey Jacobs met een harde kopbal voor de gelijkmaker.

Bij Ajax deden onder anderen zomeraanwinsten Calvin Bassey en Francisco Conceição mee. Bassey, die zaterdag rood kreeg tegen PSV, ging voor rust in de fout met een te korte terugspeelbal. Hij had het geluk dat keeper Remko Pasveer redde op de daaropvolgende inzet van Tijmen Wildeboer.

De negentienjarige Conceição was in de tweede helft dicht bij een doelpunt. De van FC Porto overgenomen aanvaller dribbelde naar binnen en raakte met een puntertje de buitenkant van de paal.

Het oefenduel met Almere City was voor Ajax de laatste test van de voorbereiding. De ploeg van trainer Alfred Schreuder, die de wedstrijd in het Yanmar Stadion vanaf de tribune bekeek, begint het Eredivisie-seizoen zaterdag op bezoek bij Fortuna Sittard.

Basisopstelling Ajax Pasveer; Klaiber, Schuurs, Bassey, Baas; Hlynsson, Regeer, Ünüvar; Conceição, Brobbey, Daramy.

