Cyriel Dessers heeft KRC Genk zondag met twee goals langs Standard Luik geholpen in de tweede speelronde van de Belgische competitie. Het duel in de Cegeka Arena eindigde in 3-1. Club Brugge ging verrassend onderuit bij KAS Eupen: 2-1.

De Nigeriaanse international sloeg al na vijf minuten toe door de bal van achter zijn standbeen binnen te werken. De thuisploeg had de smaak te pakken en verdubbelde na een kwartier de marge via Mike Trésor. De oud-speler van NEC en Willem II kreeg de bal via Dessers en rondde vervolgens af.

Denis Dragus verkleinde de achterstand van Standard Luik na 24 minuten, maar enkele minuten later maakte Dessers er 3-1 van door een strafschop te benutten. De ex-speler van Feyenoord miste aanvankelijk, maar mocht in de herkansing omdat doelman Arnaud Bodart te vroeg van zijn lijn was gekomen.

Standard Luik slaagde er niet in zich te herpakken en stichtte eigenlijk alleen gevaar via standaardsituaties. KRC Genk controleerde het duel en herstelde zich zo van de nederlaag bij Club Brugge van afgelopen week.

De ploeg van trainer Wouter Vrancken ging toen met 3-2 onderuit, ondanks een treffer van Dessers. De spits was afgelopen seizoen goed voor negen Eredivisie-goals, maar maakte vooral furore door tien keer te scoren in de Conference League, waarin Feyenoord het schopte tot de finale. Daarin bleek AS Roma nipt te sterk.

Dessers staat sinds medio 2020 onder contract bij KRC Genk, dat de aanvaller destijds overnam van Heracles Almelo.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de fraaie 1-0 van Cyriel Dessers.

Club Brugge onderuit in Eupen

In het Kehrwegstadion kwam Club Brugge al na één minuut op achterstand bij Eupen door een goal van Gary Magnée. Ferran Jutglà herstelde het evenwicht zes minuten later, waarna Smail Prevljak de thuisploeg in de negentiende minuut op 2-1 bracht.

Eupen kwam ruim twintig minuten voor tijd met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Magnée, maar Club Brugge wist daarvan niet te profiteren.

Noa Lang had een basisplaats bij Club Brugge en speelde ruim een uur mee. Bjorn Meijer kwam het laatste half uur in actie bij de bezoekers en Ruud Vormer bleef op de bank.