Henk Veerman keert terug bij FC Volendam. De 31-jarige spits komt over van FC Utrecht en tekent een driejarig contract bij de club waarbij hij zijn profdebuut maakte.

Veerman stapte een half jaar geleden over van sc Heerenveen naar Utrecht, maar zijn tijd in de Domstad werd niet wat hij ervan verwachtte. Mede door blessureleed kwam hij tot slechts tien wedstrijden en één goal.

De carrière van Veerman begon in 2013 bij Volendam, waarvoor hij in twee jaar tijd tot 25 doelpunten in vijftig wedstrijden kwam. Hij verdiende een transfer naar Heerenveen, dat hem na drie seizoenen naar FC St. Pauli liet gaan.

In Duitsland speelde de 2,01 meter lange spits twee jaar op het tweede niveau. In de zomer van 2020 keerde hij terug bij Heerenveen, waar hij goede cijfers overlegde. In Utrecht kon hij die lijn niet doortrekken.

Veerman is de tweede zomeraanwinst voor FC Volendam. Trainer Wim Jonk verwelkomde eerder verdediger Benaissa Benamar, die eveneens overkomt van FC Utrecht.

Volendam promoveerde vorig seizoen als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie. De club begint het seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.