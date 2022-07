Bayern München won zaterdagavond ten koste van RB Leipzig de Duitse supercup, maar na het spectaculaire duel (5-3) ging het vooral over een speler die niet meer uitkomt voor 'Der Rekordmeister': Robert Lewandowski. De Pool had namelijk in een interview uitgehaald naar de clubleiding, tot onbegrip van technisch directeur Hasan Salihamidzic.

Volgens de 33-jarige Lewandowski wilde de directie van Bayern van hem af. "De club zocht een reden om mij te verkopen. Misschien omdat ze vonden dat een transfer van mij moeilijk te verkopen was aan de fans. Dat moet ik accepteren, hoewel er veel bullshit is verkondigd", zei de spits eerder deze week in een interview met ESPN.

Eerder deze maand bereikten Bayern München en FC Barcelona een akkoord over een transfer van Lewandowski, die voor circa 45 miljoen euro de overstap maakte naar de Catalanen.

De Pool wilde in het interview niet speculeren over waarom Bayern volgens hem de samenwerking wilde stopzetten. Wel werd duidelijk dat de spits zich heeft gestoord aan het bericht - al dan niet gelekt vanuit de club - dat hij uit was op een breuk, omdat Bayern zich had gemengd in de strijd om Erling Haaland (die uiteindelijk voor Manchester City koos). "Het had helemaal niets met Erling te maken. Waarom zou ik zijn mogelijke komst een probleem hebben gevonden?"

Robert Lewandowski en Hasan Salihamidzic na de Champions League-winst in 2020. Robert Lewandowski en Hasan Salihamidzic na de Champions League-winst in 2020. Foto: Getty Images

Bayern-trainer Nagelsmann prijst Lewandowski

Technisch directeur Salihamidzic van Bayern werd rond de strijd om de supercup geconfronteerd met de uitlatingen van Lewandowski. "Ik kan dit niet begrijpen", liet hij optekenen door het Duitse Sky.

"Mijn vader heeft me bijgebracht dat als je ergens weggaat je nooit de deur keihard achter je dicht moet slaan. En dat lijkt Robert nu te doen. Volgende week komt hij naar München (om afscheid te nemen, red.), dan hebben we het er nog wel over."

Bayern-trainer Julian Nagelsmann vindt dat "iedereen recht heeft op een eigen mening". "Ik was zelf niet bij de onderhandelingen, maar ik wil wel zeggen dat we Lewandowski eeuwig dankbaar moeten zijn. Acht jaar lang heeft hij fantastisch gepresteerd en heel veel doelpunten gemaakt."