FC Barcelona heeft in de nacht van zaterdag op zondag mede dankzij een treffer van Memphis Depay in vriendschappelijk verband afgerekend met New York Red Bulls. Het werd 2-0 voor de Catalanen.

Bij FC Barcelona stond Frenkie de Jong in de basis. De 25-jarige middenvelder wordt al weken in verband gebracht met een transfer naar Manchester United.

Ook topaankoop Robert Lewandowski verscheen aan de aftrap in de Red Bull Arena. De Pool liet de nodige kansen onbenut, maar zag vlak voor rust dat Ousmane Dembélé het vizier wél op scherp had staan. De Fransman opende de score met een diagonaal schot in de verre hoek.

Na de hervatting kreeg FC Barcelona kans op kans om de marge te vergroten, maar pas drie minuten voor tijd viel via Memphis de beslissing. De Oranje-international, ingevallen voor Lewandowski, profiteerde van zwak verdedigen bij New York Red Bulls. Op dat moment speelde de Amerikaanse club met een man minder door een rode kaart van Daniel Edelman na 82 minuten.

FC Barcelona keert nu terug naar Spanje, waar op 7 augustus het Mexicaanse Pumas UNAM wacht in de strijd om de Trofeu Joan Gamper. Op 13 augustus is Rayo Vallecano in Camp Nou de eerste tegenstander in het nieuwe La Liga-seizoen.

Robert Lewandowski miste de nodige kansen tegen New York Red Bulls. Robert Lewandowski miste de nodige kansen tegen New York Red Bulls. Foto: Getty Images

Ook Real Madrid boekt oefenzege

Real Madrid werkt net als FC Barcelona toe naar de start van La Liga. De Champions League-winnaar tankte in de nacht van zaterdag op zondag vertrouwen door Juventus met 2-0 te verslaan in de Rose Bowl in het Amerikaanse Pasadena.

Karim Benzema brak na zeventien minuten de ban door een strafschop te benutten, die werd toegekend na een overtreding van Danilo op Vinícius Júnior. Real Madrid was voor rust dominant en ook in het tweede bedrijf kwam Juventus er nauwelijks aan te pas. Via invaller Marco Asensio werd in de 69e minuut de eindstand bepaald.

Real Madrid duelleert voor de eerste competitieronde (een uitduel bij Almería op 14 augustus) op 10 augustus eerst nog met Eintracht Frankfurt om de Europese Super Cup.