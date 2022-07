Uitblinker Guus Til en aanvoerder Luuk de Jong zijn te spreken over het spel van PSV in het duel om de Johan Cruijff Schaal met Ajax (3-5-winst). Ze vinden dat ze hebben laten zien dat ze met hun gedachten nog niet bij de komende wedstrijd tegen AS Monaco waren.

PSV start de Europese campagne van dit seizoen dinsdag met een belangrijke uitwedstrijd tegen Monaco. Een week later volgt in het Philips Stadion de return in de derde voorronde van de Champions League.

"De naam van Monaco is niet eens gevallen in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax. Het is dus gelukt om daar niet mee bezig te zijn", stelde Til, die een hattrick maakte tegen Ajax, tevreden vast voor de camera van ESPN.

"Volgens mij was het een spectaculaire wedstrijd voor de neutrale toeschouwer. Mij hoor je niet klagen. In de eerste twintig minuten moesten we wel naar adem happen. Niemand van ons raakte de bal vaak."

Guus Til scoorde driemaal in de Johan Cruijff ArenA. Guus Til scoorde driemaal in de Johan Cruijff ArenA. Foto: Getty Images

De Jong: 'We hebben het goed ingevuld'

Aanvoerder De Jong merkte eveneens dat de PSV'ers met hun gedachten totaal nog niet bij de confrontatie met Monaco waren. "Dat zag je aan onze intenties. We hebben het goed ingevuld", vond hij.

"Dit soort wedstrijden, in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax, zijn altijd lastig. We hadden het in het begin moeilijk en werden redelijk weggespeeld. We konden het tactisch niet goed neerzetten."

Uit het niets maakte Til de 1-1 en later ook de 1-2. "Gelukkig hebben we individuele kwaliteiten en gingen we met een lekker gevoel de rust in. Dat gevoel namen we mee de tweede helft in", aldus De Jong.

Hij had niet echt een verklaring voor de kanteling van de wedstrijd. "Het zijn soms details. Na de 1-1 veranderde de mentaliteit bijvoorbeeld opeens. Dan zie je dat iedereen denkt: we moeten even gas geven en dan kán het gewoon."

AS Monaco en PSV treffen elkaar dinsdag om 20.00 uur in Stade Louis II. Zaterdag is FC Emmen de eerste tegenstander van het Eredivisie-seizoen.