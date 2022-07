Alfred Schreuder blijft positief na de 3-5-nederlaag met Ajax tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De trainer van de Amsterdammers zag vooral in de beginfase van de wedstrijd voldoende aanknopingspunten.

"Wat we wilden, kwam eruit. In de eerste 35 minuten hebben we uitstekend gespeeld. In balbezit was het goed en dat gold bij vlagen ook voor het druk zetten", zei Schreuder voor de camera van ESPN.

Ajax kwam op 1-0 via een fraai doelpunt van Steven Bergwijn en was sterker dan PSV. "We hebben veel mogelijkheden gecreëerd en hadden de 2-0 kunnen maken", analyseerde Schreuder. "Ik heb prima momenten gezien."

Uit het niets kwam PSV via Guus Til op 1-1 en vlak voor rust maakte de middenvelder van de Eindhovenaren ook de 1-2. Beide doelpunten werden op aangeven van Cody Gakpo met een kopbal gemaakt.

Schreuder baalde daarvan. "Er gingen meerdere dingen fout", zei hij. "We hadden eerder de voorzet eruit moeten halen en daarna beter moeten verdedigen. Je moet je man verdedigen, niet de ruimte."

Foto: Getty Images

Blind: 'PSV was niet per se de betere'

Daley Blind was het met zijn trainer eens dat Ajax beter had moeten verdedigen in de Johan Cruijff ArenA. De Oranje-international vindt dat de uitslag geen recht doet aan de krachtsverhoudingen.

"Voor de neutrale kijker was het een leuke wedstrijd", zei Blind. "In de eerste dertig minuten hadden we de wedstrijd onder controle. We kwamen op voorsprong door een fantastische goal. Uit het niets viel de 1-1 en vlak voor rust de 1-2. We hadden daar de voorzet eruit moeten halen."

"We hebben goede goals gemaakt en zij hebben geprofiteerd van individuele fouten. Ik denk niet dat PSV per se de betere ploeg was. We begonnen de tweede helft ook goed. Na de rode kaart weet je dat het heel lastig wordt."

Ajax-debutant Calvin Bassey viel na rust in, maar kreeg rood na een risicovolle tackle. Hij is er vermoedelijk niet bij wanneer Ajax volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard aan het Eredivisie-seizoen begint.