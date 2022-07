Ruud van Nistelrooij heeft zaterdag genoten van de manier waarop PSV de Johan Cruijff Schaal won. De trainer zag zijn ploeg bij zijn officiële debuut met 3-5 van Ajax winnen in Amsterdam.

PSV kwam in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 achter, maar stond bij rust met 2-1 voor. In de tweede helft kwam Ajax weer op gelijke hoogte, waarna de Eindhovenaren de wedstrijd alsnog naar zich toetrokken.

"Iedereen is heel uit de wedstrijd gekomen en er heeft een aantal jongens gedebuteerd. We hebben vijf geweldige doelpunten gemaakt en een prijs gewonnen. Dit was genieten, een droomstart", zei Van Nistelrooij tegen ESPN.

De voormalige topspits zag dat PSV het in de eerste helft lange tijd moeilijk had met Ajax, al was hij wel van mening dat dat zijn ploeg het spel in de eerste tien minuten van de wedstrijd bepaalde.

"Zo heb ik dat beleefd. We waren op hun helft, zetten druk en dwongen lange ballen af. Daarna kwam Ajax vaak door over onze rechterkant door crosspasses. Toen moesten we met alle hens aan dek verdedigen."

'Goed dat we mensen als Til hebben'

Van Nistelrooij had ook genoten van Guus Til, die voor rust al twee keer scoorde en in de tweede helft zijn hattrick completeerde. Volgens de coach heeft een ploeg zulke spelers nodig om over een dood punt heen te komen.

"Hij speelt iets verder weg van de opbouw. Het is goed om mensen te hebben die in de 'zestien' komen. We hadden in de eerste helft minder controle dan ik graag zou hebben gezien doordat we slordig aan de bal waren."

In de tweede helft kon Van Nistelrooij het zich permitteren om te wisselen met het oog op de confrontatie met AS Monaco, dat dinsdag de tegenstander is in de derde voorronde van de Champions League.

"Toen we met 4-2 voor kwamen, ben ik gaan wisselen. Dat had ook daarmee te maken", zei hij. "Ik haalde wat jongens eraf die minder hadden gespeeld in de voorbereiding. Sommigen waren aardig leeg."

De wedstrijd tussen AS Monaco en PSV wordt dinsdag om 20.00 uur gespeeld in Stade Louis II. De return is een week later in Eindhoven.