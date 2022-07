PSV heeft net als vorig jaar Ajax verslagen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Dankzij een hattrick van Guus Til won de bekerwinnaar zaterdag in een spektakelstuk in Amsterdam met 5-3 van de landskampioen.

Ajax kwam na een kwartier op voorsprong door een treffer van Steven Bergwijn. Toch mocht PSV met een voorsprong gaan rusten. Til, vorig seizoen nog speler van Feyenoord, kopte twee keer raak op aangeven van Cody Gakpo.

In de tweede helft van het doelpuntrijke duel trok Antony de stand gelijk, maar daarna leek PSV een beslissende kloof te slaan. Gakpo profiteerde van een blunder van doelman Jay Gorter en Til maakte even later zijn hattrick compleet.

Invaller Mohammed Kudus bracht de spanning nog terug, maar terwijl Ajax op jacht ging naar de gelijkmaker, bewees een andere invaller zijn ploeg een slechte dienst. Calvin Bassey kreeg twaalf minuten voor tijd na ingrijpen van de VAR rood voor een harde tackle. PSV profiteerde en maakte er via Xavi Simons nog 5-3 van.

Het is voor de tweede keer op rij dat PSV ten koste van Ajax de Johan Cruijff Schaal pakt. Vorig jaar werd het zelfs 4-0 voor de Eindhovenaren, die de Nederlandse Super Cup in totaal dertien keer wonnen. Ajax pakte de eerste prijs van het seizoen negen keer.

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal betekende ook de officiële vuurdoop voor Alfred Schreuder en Ruud van Nistelrooij als trainer bij hun nieuwe club. Schreuder volgde bij Ajax Erik ten Hag op en Van Nistelrooij nam bij PSV het stokje over van Roger Schmidt.

Steven Bergwijn zette Ajax met een fraaie goal op voorsprong. Foto: Pro Shots

Ajax heer en meester in openingsfase

In de eerste officiële wedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen was het aanvankelijk eenrichtingsverkeer. Bergwijn, overgekomen van Tottenham Hotspur, drukte het overwicht van Ajax uit in een fraaie goal. Hij kapte naar binnen en passeerde met veel gevoel de nieuwe PSV-keeper Walter Benítez.

Langzaam vocht PSV zich wat terug in de wedstrijd, al kwam de gelijkmaker van Til na een half uur spelen uit het niets. De middenvelder timede bij een voorzet van Gakpo beter dan zijn voormalig AZ-ploeggenoot Owen Wijndal en klopte doelman Gorter, die van Schreuder de voorkeur boven Remko Pasveer had gekregen.

Nog voor rust deelde hetzelfde duo een nieuwe dreun uit aan Ajax, mede door slecht uitkomen van de onrustig ogende Gorter. Vroeg in de tweede helft dreigde de thuisclub ook nog Edson Álvarez kwijt te raken toen scheidsrechter Dennis Higler naar de kant werd geroepen door de VAR. De doorgebroken Johan Bakayoko bleek echter hands te hebben gemaakt, waardoor de Mexicaanse middenvelder op het veld mocht blijven staan.

Cody Gakpo profiteerde dankbaar van een blunder van Jay Gorter. Cody Gakpo profiteerde dankbaar van een blunder van Jay Gorter. Foto: ANP

Verzet Ajax gebroken na rode kaart Bassey

Na alle commotie sloeg Ajax direct toe. Na een prima voorzet van Wijndal klopte Antony de op het verkeerde been staande Benítez. Aan de andere kant ging Gorter nog veel erger in de fout. De 22-jarige doelman liet een afstandsschot los, waarna Gakpo dankbaar profiteerde.

Toch bleef het vooral de avond van Til. De van Spartak Moskou gekochte middenvelder leek met een door Álvarez van richting veranderd schot voor de beslissing te zorgen. Toen Kudus met een prachtige volley in de 72e minuut de aansluitingstreffer maakte, leek toch een spannende slotfase in de maak.

Een onhandige actie van Bassey zorgde voor een ander scenario. De Nigeriaan, overgekomen van Glasgow Rangers, moest amper een kwartier na te zijn ingevallen met direct rood inrukken vanwege een harde tackle op de enkel van Ismael Saibari.

Daarmee was het verzet van Ajax gebroken en hing een vijfde doelpunt van PSV in de lucht. Die kwam in blessuretijd van de voet van de ingevallen Xavi Simons, waardoor de Eindhovenaren met veel vertrouwen kunnen toeleven naar het belangrijke tweeluik met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League.