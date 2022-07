Virgil van Dijk heeft de eerste prijs van het seizoen binnen met Liverpool. 'The Reds' waren zaterdag in Leicester met 3-1 te sterk voor Manchester City in de strijd om het Community Shield.

Liverpool was voor rust de betere en kwam na twintig minuten op voorsprong via Trent Alexander-Arnold, wiens inzet nog licht werd getoucheerd door Nathan Aké. De Nederlandse verdediger had een basisplaats bij City.

In de tweede helft nam de druk van de ploeg van manager Josep Guardiola toe, wat twintig minuten voor tijd resulteerde in de gelijkmaker van Julián Álvarez. De ingevallen Argentijnse aanvaller scoorde bij zijn debuut.

Toch was het Liverpool dat met de eerste prijs van het seizoen aan de haal ging. Na een handsbal van City-verdediger Rúben Dias werd op advies van de VAR een strafschop gegeven, die door Mohamed Salah feilloos werd benut: 2-1.

In de slotseconden bepaalde de van Benfica overgekomen spits Darwin Núñez de eindstand. Bij City maakte Erling Haaland zijn officiële debuut. De directe tegenstander van Van Dijk kwam niet tot scoren.

Liverpool won het Community Shield vijftien keer eerder, waarvan in 2006 voor het laatst. De ploeg van manager Jürgen Klopp begint het Premier League-seizoen over een week op bezoek bij Fulham. City gaat dan op bezoek bij West Ham United.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de 1-0 van Liverpool, met een ongelukkige rol voor Nathan Aké.