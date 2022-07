Bayern München heeft zaterdag voor de tiende keer in de clubgeschiedenis de Duitse supercup gewonnen. Met onder anderen Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch als invaller werd RB Leipzig met 3-5 verslagen. Eerder op de dag blameerde Bayer Leverkusen zich in de DFB-Pokal.

Bij Leipzig-Bayern was het halverwege al 0-3, dat zonder Nederlanders aan de aftrap stond. Jamal Musiala, Sadio Mané en Benjamin Pavard maakten de doelpunten namens de ploeg van trainer Julian Nagelsmann.

In de tweede helft deed Marcel Halstenberg iets terug, maar vergrootte Serge Gnabry de marge vrij snel weer naar drie. Ongeveer een kwartier voor tijd zorgde Christopher Nkunku met een benutte penalty voor de 2-4. Dani Olmo bracht de spanning vlak voor tijd nog helemaal terug, waarna Leroy Sané de eindstand bepaalde.

Gravenberch was de eerste Nederlander die zijn entree en daarmee zijn officiële Bayern-debuut maakte. Hij viel in de 68e minuut in, vlak na de goal van Gnabry. De Ligt betrad tien minuten later het veld, samen met zijn voormalige Ajax-ploeggenoot Noussair Mazraoui.

Bayern won de supercup voor de derde keer op rij. 'Der Rekordmeister' begint het Bundesliga-seizoen vrijdag met een uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Leipzig gaat twee dagen later op bezoek bij VfB Stuttgart.

Blamage Bakker en Frimpong met Leverkusen

Leverkusen liet zich in de eerste ronde van het bekertoernooi verrassen door SV 07 Elversberg, dat uitkomt op het derde niveau. Het werd 4-3. Bij Leverkusen hadden Nederlanders Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong een basisplaats. Timothy Fosu-Mensah bleef op de bank.

Leverkusen kwam in de Arena an der Kaiserlinde tot twee keer toe op achterstand, maar wist door treffers van Adam Hlozek en Charles Aránguiz weer langszij te komen. Een 4-2-voorsprong van de thuisclub bleek, ondanks de aansluitingstreffer van Patrik Schick vlak voor tijd, niet meer te overbruggen.

Elversberg promoveerde afgelopen seizoen van de vierde naar de derde klasse in Duitsland. Leverkusen eindigde op het hoogste niveau als derde en kwalificeerde zich zo voor de Champions League.

"Dit leek helemaal nergens op", reageerde middenvelder Robert Andrich aangeslagen. "Elversberg deed het goed, maar met onze kwaliteiten mag dit niet gebeuren. We hebben heel wat te bespreken."