Erik ten Hag heeft zaterdag met Manchester United zijn eerste nederlaag geleden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Atlético Madrid was in de Noorse hoofdstad Oslo met 1-0 te sterk voor de Premier League-club.

João Félix zorgde in de slotfase voor het enige doelpunt van de wedstrijd in het Ullevaalstadion. Daarna werd United-middenvelder Fred nog uit het veld gestuurd; de Braziliaan kreeg zijn tweede gele kaart.

Met Tyrell Malacia stond er één Nederlander aan de aftrap tegen Atlético. De linksback deed de hele wedstrijd mee. Donny van de Beek en Christian Eriksen maakten na rust hun opwachting, terwijl Lisandro Martínez op de bank bleef. Eriksen en Martínez deden deze week naar verluidt al mee in een besloten oefenduel van United met Wrexham AFC op het trainingscomplex.

Tot zaterdag was Manchester United nog ongeslagen deze zomer. De voorbereiding begon met een 4-0-overwinning op Liverpool in Thailand. Daarna trokken 'The Red Devils' naar Australië, waar ze vriendschappelijke wedstrijden tegen Melbourne Victory (4-1), Crystal Palace (3-1) en Aston Villa (2-2) speelden.

United speelt zondag het laatste oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Rayo Vallecano is dan de tegenstander op Old Trafford. De spelers die in Oslo zijn, komen dan normaal gesproken niet in actie. Cristiano Ronaldo zinspeelde vrijdagavond dat hij zondag zijn rentree gaat maken.

Manchester United begint het nieuwe seizoen in de Premier League op zondag 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.