De bij Sébastien Haller gevonden tumor in zijn teelbal is kwaadaardig, zo heeft zijn club Borussia Dortmund zaterdag bekendgemaakt. De spits moet chemotherapie ondergaan en is maanden uit de roulatie.

"Sébastien krijgt nu de best mogelijke behandeling", zegt sportief directeur Sebastian Kehl van Dortmund in een verklaring. "De kans op herstel is zeer goed. We wensen hem en zijn familie veel sterkte en optimisme en onze gedachten zijn bij hem in deze moeilijke tijd."

De 28-jarige Haller hoorde een kleine twee weken geleden op het trainingskamp in Duitsland dat er een tumor in zijn teelbal is ontdekt. De international van Ivoorkust meldde zich bij de medische staf, omdat hij zich na de training niet lekker voelde.

Vorige week onderging Haller een eerste medische ingreep in het ziekenhuis. Daarna is hij verder onderzocht door specialisten en die constateerden dat de tumor in zijn teelbal kwaadaardig is. Het is niet bekend of er uitzaaiingen zijn. Dortmund zegt verder geen medische details bekend te zullen maken.

Haller is nog maar een paar weken speler van Borussia Dortmund. De in Frankrijk geboren Ivoriaan werd deze zomer voor 31 miljoen euro (exclusief bonussen) overgenomen van Ajax, waar hij vanaf januari 2021 onder contract stond.

In zijn eerste en enige volledige seizoen bij Ajax maakte Haller een uitstekende indruk door 34 keer te scoren in 42 officiële wedstrijden. Hij was elf keer trefzeker in de Champions League. Haller speelde eerder voor AJ Auxerre, FC Utrecht, Eintracht Frankfurt en West Ham United.