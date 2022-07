Josep Guardiola vindt het jammer, maar begrijpelijk dat Manchester City deze zomer enkele belangrijke spelers van de hand heeft gedaan. De Spaanse coach is dan ook van mening dat de Premier League-club een andere benadering van de buitenwacht verdient.

"Ik weet dat Manchester City het imago van een club heeft die alleen maar koopt, koopt en nog eens koopt. Maar we verkopen ook belangrijke spelers voor veel geld. Iedereen wil dat tegenwoordig, maar het is niet makkelijk", zei Guardiola vrijdag in de aanloop naar het duel met Liverpool om de FA Community Shield tegen de BBC.

Manchester City liet deze zomer meerdere spelers gaan die de laatste jaren een aandeel hadden in het succes van de club. Raheem Sterling (Chelsea), Gabriel Jesus en Oleksandr Zinchenko (beiden Arsenal) werden voor vele miljoenen aan competitiegenoten verkocht. Fernandinho vertrok transfervrij uit het Etihad Stadium.

"Aan de ene kant vind ik het jammer dat deze belangrijke spelers zijn vertrokken", zei Guardiola. "Maar het is ook gewoon duurzame bedrijfsvoering. Om te kunnen investeren, moet je spelers verkopen."

Raheem Sterling speelde sinds 2015 voor Manchester City, maar draagt komend seizoen dit shirt van concurrent Chelsea. Raheem Sterling speelde sinds 2015 voor Manchester City, maar draagt komend seizoen dit shirt van concurrent Chelsea. Foto: Getty Images

Aankoop Haaland wacht officieel debuut

Investeren deed Manchester City ook volop. Spits Erling Haaland werd voor zo'n 60 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund en middenvelder Kalvin Philips kwam voor bijna 50 miljoen euro over van Leeds United. Daarnaast wordt City in verband gebracht met vleugelverdediger Marc Cucurella van Brighton & Hove Albion.

Topaankoop Haaland kan zaterdag zijn officiële debuut maken als kampioen Manchester City met FA Cup-winnaar Liverpool om de Community Shield strijdt. "Hij voelt zich goed en is klaar om te spelen. Mijn eerste indruk is dat Haaland een grappige gozer en een heel goede speler is", aldus Guardiola.

De kraker tussen Manchester City en Liverpool begint om 18.00 uur in het King Power Stadium, het onderkomen van Leicester City. Wembley is dit weekend het podium van de finale op het EK voor vrouwen.