Cristiano Ronaldo lijkt na wekenlange afwezigheid terug te keren bij Manchester United. De Portugees, die naar verluidt een vertrek af wil dwingen bij 'The Red Devils', zinspeelt op speelminuten in het oefenduel met Rayo Vallecano van zondag.

De 37-jarige Ronaldo liet vrijdagavond van zich horen op sociale media. De sterspeler van United reageerde op een bericht van een supporter op een fanpage, die schreef dat Ronaldo niet in de selectie zit voor het oefenduel met Atlético Madrid in Oslo van zaterdag.

"De koning speelt zondag", reageerde de aanvaller daarop. Manchester United had eerder bekendgemaakt dat de spelers die niet meereizen naar Oslo en wél fit zijn om te spelen, een dag later op Old Trafford meedoen tegen Rayo Vallecano.

Het is al enige tijd onduidelijk of Ronaldo komend seizoen nog in het shirt van Manchester United speelt. De Portugees maakte begin deze maand volgens betrouwbare Engelse media bekend dat hij wil vertrekken. Daarna ontbrak hij vanwege persoonlijke omstandigheden in de selectie voor de tours in Thailand en Australië.

Cristiano Ronaldo arriveerde dinsdag op het trainingscomplex van Manchester United voor een gesprek met trainer Erik ten Hag. Foto: AP

Ronaldo zou vertrekwens hebben herhaald

Afgelopen dinsdag arriveerde Ronaldo op het trainingscomplex van Manchester United voor een gesprek met trainer Erik ten Hag. Daarin zou hij opnieuw hebben aangegeven te willen vertrekken als er een acceptabel bod voor hem op tafel wordt gelegd. Ten Hag heeft altijd ontkend dat zijn sterspeler te koop is. Het contract van Ronaldo bij United loopt nog een jaar door.

De Premier League-club nam de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar vorig jaar over van Juventus. Ook met Ronaldo kon United niet imponeren; 'The Red Devils' eindigden na een roerig seizoen als zesde in de competitie en moesten daardoor genoegen nemen met een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Ronaldo begon zijn carrière bij Sporting CP. De 189-voudig international van Portugal speelde daarna voor Manchester United (2003-2009), Real Madrid (2009-2018) en Juventus (2018-2021) voordat hij vorige zomer terugkeerde op Old Trafford.

De oefenwedstrijd van Manchester United tegen Atlético Madrid begint zaterdag om 13.45 uur in de Noorse hoofdstad Oslo. Het vriendschappelijke duel met Rayo Vallecano staat een dag later om 17.00 uur op het programma in Manchester.