PSV kan de komende maanden geen beroep doen op Noni Madueke. De twintigjarige aanvaller heeft tijdens een training een zware enkelblessure opgelopen, meldt de Eindhovense club vrijdag.

Madueke liep de kwetsuur op bij een botsing op de training. Volgens PSV is hij mogelijk tot het einde van de eerste seizoenshelft uit de roulatie.

De eerste seizoenshelft in de Eredivisie loopt komend seizoen niet tot eind december, maar vanwege het WK in Qatar tot half november. Vanaf begin januari gaat de competitie dan weer verder.

Achter de naam van Madueke stond al een groot vraagteken voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (zaterdag) en de heenwedstrijd tegen AS Monaco (dinsdag) in de derde voorronde van de Champions League.

Madueke stond vorig seizoen ook al meerdere malen aan de kant door verschillende spierblessures. Hierdoor kwam de Engelsman tot achttien wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde.

PSV heeft in aanvallend opzicht nog meer problemen. Yorbe Vertessen is enkele weken uit de roulatie door een blindedarmontsteking en Carlos Vinícius is nog niet hersteld van een hamstringblessure.