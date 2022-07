Volgens aanvoerder Alexandra Popp van de Duitse voetbalsters ligt de druk voor de EK-finale duidelijk meer bij het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. Dat zei de 31-jarige spits vrijdag op een persconferentie in Watford, voorafgaand aan de eindstrijd van zondag op Wembley.

"We hebben nu niets meer te verliezen. Met die instelling kunnen we ook heel vrij aan de wedstrijd beginnen", zei Popp. Volgens haar had niemand erop gerekend dat Duitsland de finale zou halen.

Popp maakte afgelopen woensdag beide doelpunten voor haar land in de met 2-1 gewonnen halve eindstrijd tegen Frankrijk, dat in de kwartfinales Oranje nog uitschakelde. Engeland rekende bij de laatste vier gedecideerd af met Zweden: 4-0.

Op de persconferentie haalde Popp ook herinneringen op aan het WK dat Duitsland elf jaar geleden voor eigen publiek speelde. "We kennen het van 2011. Plotseling verwacht iedereen wat van je", zei ze over de druk van Engeland.

Tijdens dat WK viel Popp vier keer in en beleefde ze mee hoe Duitsland de hoge verwachtingen niet kon waarmaken. Het gastland werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Japan.

De EK-finale tussen Engeland en Duitsland begint zondag om 18.00 uur op Wembley. Duitsland kan de Europese titel voor de negende keer veroveren. Engeland wacht nog op de eerste Europese titel.