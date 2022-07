Anass Salah-Eddine speelt komend seizoen voor FC Twente. De twintigjarige linksback wordt door de tukkers gehuurd van Ajax, zo bevestigt trainer Ron Jans vrijdag.

"We zaten al een poosje op hem te azen en het is nu gelukkig gelukt", vertelde Jans voorafgaand aan de oefenwedstrijd van zijn ploeg tegen Bologna aan ESPN. "We hopen dat het papierwerk op tijd rond is, zodat hij ook mee kan gaan naar Belgrado."

Daarmee doelt Jans op de eerste wedstrijd van FC Twente in de derde voorronde van de Conference League. Daarin speelt de ploeg uit Enschede donderdag in Belgrado tegen het Servische FK Cukaricki.

Salah-Eddine verlengde vrijdag ook zijn contract bij Ajax tot de zomer van 2025, meldt De Telegraaf. De verdediger speelde afgelopen seizoen voornamelijk voor Jong Ajax. Op 15 mei maakte hij in de laatste competitiewedstrijd tegen Vitesse zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax.

Jans kan niet wachten om Salah-Eddine op te stellen bij Twente. "Ik wil op elke positie een Eredivisie-voetballer hebben staan en dat hebben we nu ook op de linksbackpositie. Dus daar ben ik hartstikke blij mee."

Eerder deze zomer legde FC Twente al onder anderen Przemyslaw Tyton, Michel Vlap, Michal Sadílek, Mathias Kjølø en Christos Tzolis vast. De ploeg van Jans begint op 7 augustus aan het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen NEC.